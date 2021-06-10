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Vali Polat, Aydıncık’ı ziyaret etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, Aydıncık ilçesini ziyaret edip, çeşitli incelemelerde bulundu.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:57
Vali Polat, Aydıncık’ı ziyaret etti

Esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyip, Koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Polat, sırası gelen herkesin aşı olması gerektiğini söyledi. Aydıncık Kültür Evi'ni ziyaret eden Vali Polat, burada yürütülen faaliyetler ile Aydıncık ilçesine has Ametist Taşı ile ilgili Belediye Başkanı Ahmet Koçak ve Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Nimet Türker'den bilgi alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Polat, Aydıncık Kaymakamlığını ziyaret edip, Kaymakam Adem Balkanlıoğlu'ndan da ilçede yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak, resmi kurumlarda maske mesafe hijyen denetiminde bulundu. Polat, Aydıncık ilçesi Dereçiftlik köyünde yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki Ayşe Özçay'ın cenazesine katılarak ailesine ve sevdiklerine taziyede bulundu. 

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Vali PolatAydıncık’ı Ziyaret Etti
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