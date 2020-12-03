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VALi PAZARI GEZDi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, pazarcı esnafını ziyaret edip, dertlerini, taleplerini dinledi, uyarılarda bulundu.

03 Aralık 2020 Perşembe 00:56
VALi PAZARI GEZDi

Vali Ziya Polat, kontrollü sosyal hayat kapsamında, Çarşamba Pazarı'nda HES Kodu denetiminde bulunarak, pazarcı esnafına hayırlı işler diledi. Vali Polat, pazarcı esnafının taleplerini dinledi. Vali Polat, Köseoğlu Mahallesi'ndeki pazarda, Yozgat Pazarcılar ve Sebzeciler Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu'ndan tedbirlerle ilgili bilgi aldı. Tezgahlarda çalışan pazarcıların HES kodlarını kontrol eden Polat, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.  Polat, pazarda görevli zabıta ekiplerine de uyarıda bulunarak, pazara gelen müşterilerin HES kodlarının kontrol edilerek içeri alınması gerektiğini belirtti. Vatandaşlardan Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmelerini isteyen Polat, "Tedbirlere uyarsak inşallah kısa sürede bu beladan kurtuluruz. Hafta içi ve hafta sonları uygulanan kısıtlamalara hep birlikte uymamız geriyor. Dışarı çıkmayalım, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.

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VALi PAZARI GEZDi
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