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Vali OSB’yi gezdi

Yozgat Valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeleri ziyaret etti.

21 Aralık 2021 Salı 00:45
Vali OSB’yi gezdi

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonundaki toplantıda, OSB ile ilgili çalışmalar değerlendirildi, planlamalar yapıldı. Vali Polat toplantı sonranda, Yozgat OSB'de 375 çeşit toz gıda üretimi yaparak dünya pazarına süren SİDAŞ tesislerini gezdi. 115 kişiye istihdam sağlayan SİDAŞ Toz Gıda Fabrikası'nı ziyaret eden Vali Polat, Genel Müdür Hüseyin Yazar'dan bilgi alarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.

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