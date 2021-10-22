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Vali-öğrenci diyaloğu

Yozgat Valisi Ziya Polat ile öğrenciler arasındaki diyalog tebessüm ettirdi.

22 Ekim 2021 Cuma 00:57
Vali-öğrenci diyaloğu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette atölyeleri gezen Vali Polat, öğrencilere özelden, yüz yüze tanışmak üzere bu ziyareti yaptığını belirtip, büyünce ne olmak istediğini sorduğu öğrenci ‘’Ben pilot olmak istiyorum’’ yanıtını verince, arkadaşı ‘’Yaptığımız etkinlikte vali olmak istiyorum yazmıştın!’’ diye itiraz etti. Öğrenci ‘’Vali yazmadım, başka bir şey yazdım. Cumhurbaşkanı yazdım, Vali ne alaka’’ sözleriyle tepki gösterince araya giren Vali Polat, ‘’Nereden çıkartıyorsun! Ne yapacak Vali olup, değil mi?’’ dedi. Başka bir öğrenci, annesinin 3 doz aşıyı da olduğunu belirtirken, bir başka öğrenci ‘’Bugün beş tane öğrenciyi 15 kere falan uyardım, maskenizi kaldırın diye’’ hassasiyetine vurgu yaptı. Yozgat Valisi öğrencilerin derslerine katılıp, birebir ilgilendi, öğretmenlerle sohbet edip, BİLSEM'in yapmış olduğu eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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