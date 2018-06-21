Vali ödüllendirdi

Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta kendi imkanları ile Çengeltepe Cami ve bahçesinde çevre düzenlemesi yapan Osman Kalkan isimli vatandaşa teşekkür belgesi verdi. Kalkan’ı makamında misafir eden Vali Yurtnaç, göstermiş olduğu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür belgesi vererek, “İlimiz Çengeltepe Camii ile bahçesinde bakım ve çevre düzenlemesindeki duyarlı davranışlarınız ve sorumluluk bilinci ile yapmış olduğunuz çalışmalarla genç nesillere örnek oldunuz. Bu duyarlılıkta sağlıklı ve başarılı bir şekilde hayatınızı devam ettirmenizi diliyorum” dedi.

Osman Kalkan ise kendisine veriler teşekkür belgesinden dolayı Vali Kemal Yurtnaç’a teşekkür ederek bu tür duyarlı davranışlarını devam ettireceğini ifade etti.

