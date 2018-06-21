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Vali ödüllendirdi

İLERİ Gazetesi olarak 2017 Temmuz ayı içerisinde ‘Cami için pet şişe topluyorlar’ başlığı ile duyurduğumuz Fatih Mahallesi sakinleri tarafından atık maddeleri satıp, Çengeltepe Cami’nin ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili haberimizde yer alan mahalle sakinini Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Vali ödüllendirdi

İLERİ Gazetesi olarak 2017 Temmuz ayı içerisinde ‘Cami için pet şişe topluyorlar’ başlığı ile duyurduğumuz Fatih Mahallesi sakinleri tarafından atık maddeleri satıp, Çengeltepe Cami’nin ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili haberimizde yer alan mahalle sakinini Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç makamında kabul ederek ödüllendirdi.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Vali ödüllendirdi

Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta kendi imkanları ile Çengeltepe Cami ve bahçesinde çevre düzenlemesi yapan Osman Kalkan isimli vatandaşa teşekkür belgesi verdi. Kalkan’ı makamında misafir eden Vali Yurtnaç, göstermiş olduğu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür belgesi vererek, “İlimiz Çengeltepe Camii ile bahçesinde bakım ve çevre düzenlemesindeki duyarlı davranışlarınız ve sorumluluk bilinci ile yapmış olduğunuz çalışmalarla genç nesillere örnek oldunuz. Bu duyarlılıkta sağlıklı ve başarılı bir şekilde hayatınızı devam ettirmenizi diliyorum” dedi.
Osman Kalkan ise kendisine veriler teşekkür belgesinden dolayı Vali Kemal Yurtnaç’a teşekkür ederek bu tür duyarlı davranışlarını devam ettireceğini ifade etti.
 

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