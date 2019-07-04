Vali Muhtarları dinlendi

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır ile tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, yaz döneminde inşaat sezonun başladığını, yatırım ve projelerde çalışmaların yeniden hızlandığını belirtti. Vali Çakır, ülkede seçim gündeminin sonlandığını ve süratle iş ve projelere yoğunlaşılacak bir döneme girildiğini aktararak “Özellikle muhtarlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinleyeceğiz. İlimizdeki hizmet ve yatırımların tamamlanması, sorunların çözümü için gerekli adımları atacağız” dedi. Toplantının ikinci bölümünde kamu kurum ve kuruluş temsilcileri faaliyet ve projeleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirirken muhtarlar da sorun ve sıkıntılarını dile getirdi.



