Vali meclise katıldı

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinde gerçekleştirilen meclis toplantısına Yozgat Valisi Kadir Çakır da katıldı.

Yeni seçilen meclis başkanı ve meclis üyelerine görevlerinde başarı dileyen Vali Çakır, hep birlikte uyum içerisinde Yozgat’a hayırlı ve güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.

Mecliste daha sonra gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.