Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96957
ALTIN
239.864
DOLAR
5.8013
STERLİN
7.5885
EURO
6.5560

Vali meclise katıldı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır İl Genel Meclisi toplantısına katıldı.

Vali meclise katıldı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır İl Genel Meclisi toplantısına katıldı.

16 Nisan 2019 Salı 00:00
105 Okunma
Vali meclise katıldı

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinde gerçekleştirilen meclis toplantısına Yozgat Valisi Kadir Çakır da katıldı.
Yeni seçilen meclis başkanı ve meclis üyelerine görevlerinde başarı dileyen Vali Çakır, hep birlikte uyum içerisinde Yozgat’a hayırlı ve güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.
Mecliste daha sonra gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YOL KENARINA DUVAR
YOL KENARINA DUVAR
Cam hayat buluyor
Cam hayat buluyor
MÜSİAD-TKDK buluşması
MÜSİAD-TKDK buluşması
Kemal Bey anıldı
Kemal Bey anıldı
Şehide vefa
Şehide vefa
HAYALLER GERÇEK OLDU
HAYALLER GERÇEK OLDU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim