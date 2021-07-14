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Yozgat
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Vali Köye konuk oldu, madımak yedi

Aslen Sivaslı olması nedeniyle yabancısı olmadığı Madımak Yemeğinin Yozgat versiyonunu yiyebilmek için daha önce söz verdiği köylüye konuk oldu.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:20
Vali Köye konuk oldu, madımak yedi

Yozgat Valisi Ziya Polat, 22 Nisan 2021 tarihinde Yozgat’ın Çekerek İlçesine giderken, yol kenarında madımak toplayan kadınları görünce, makam aracını durdurup, sohbet etti. Zeynep isimli köylü kadın, Vali Polat’ı madımak yemeye davet etti. Polat, ‘’Daha sonra mutlaka geleceğim’' diyerek söz verdi. Polat, sözünü tutup Cemaloğlu Köyü’ne giderek Zeynep isimli kadının evine misafir oldu. Madımak yemeğinin Yozgat versiyonunu ikram eden köylü kadını, ‘’Vali bey sözünüzün eriymişsiniz. Geleceğim dediniz ve geldiniz. Bizi çok mutlu ettiniz’’ dedi.

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