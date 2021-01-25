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Vali köy ziyaretlerini sürdürdü

YOZGAT Valisi Ziya Polat, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:20
Vali köy ziyaretlerini sürdürdü

Lök köyünü ziyaret eden Vali Polat, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Polat, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyulmasını istedi. Covid-19 aşısının uygulanmaya başlandığını anlatan Polat, ‘’Belirli yaş aralıklarıyla aşılama çalışması sürüyor. Bu nedenle bizler maske, mesafe ve temizlik kurallarına aksatmadan uyalım’’ dedi. Vatandaşlar, köyde telefon ve internetin çekmediğini, 2 yıl önce yaşadıkları dolu ve sel afetinde zarar gören yol köprülerinin yeniden yapılması konusunda Vali Polat'tan yardım istedi. Talepleri not alan Vali Polat, sorunların çözülmesi için gerekenlerin yapılacağını belirtti. Köyde yaşayan Kıbrıs gazisi Ömer Eratik ve Ali Önal'ı evinde ziyaret eden Polat, Türk bayrağı hediye etti.  

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Vali Köy Ziyaretlerini Sürdürdü
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