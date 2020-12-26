Vali Kırgızlar ile buluştu

YOZGAT Valisi Ziya Polat, 37 yıl önce Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne, oradan da 2018 yılında Yenifakılı ilçesine yerleştirilen Kırgız Türklerini ikametlerinde ziyaret edip, bir süre görüştü. Vali Polat, kendisine kalpak hediye eden Kırkız Türklerine teşekkür etti. Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türklerinden yaklaşık 50 aile, bölge turizmine katkı sağlamak üzere 2018 yılında Yenifakılı ilçesinde yeni bir yaşama adım attı. Toplu Konut İdaresi tarafından burada yaptırılan konutlara yerleştirilen Kırgızlar, gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız erkekleri, çadır kurup at yetiştiriciliği ve dericilik işleriyle uğraşırken, kadınlar ise Kırgız ve Türk motifleriyle kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlıyor. Elektriğin olmadığı, teknolojiden uzak, televizyon ve telefonun bulunmadığı otağ otelciliği ile turizme katkı sağlamayı hedefleyen Kırgızlar, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yaparak ekonomiye katkı sunmak istiyor. 50 ailenin 150 ferdinden bazıları, bölge turizmine katkı sağlamak üzere geçen yıl Nevşehir'in Avanos ilçesine gitti. Çadırları toplayan Kırgız Türkleri kamyonlar ile Avonas'a göç etti.