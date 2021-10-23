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Vali incelemelerde bulundu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerinde incelemelerde bulundu.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:51
Vali incelemelerde bulundu

Vali Polat, Akdağmadeni ilçesinde Kaymakam Fatih Topuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ardından kurumları gezen Valimiz Polat, vatandaşlara ve personele koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılar yaptı. Polat Kaymakam Topuz ile birlikte esnafı gezdi, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Polat,  ilçe ziyareti esnasında İlçe Halk Kütüphanesi, yapımı devam eden ASM binası ve tadilatı tamamlanmak üzere olan yurt binasında incelemelerde bulundu. 

Son Güncelleme: 23.10.2021 09:17
Anahtar Kelimeler:
Vali Incelemelerde BulunduZiya PolatAkdağmadeniSaraykentKaymakam Fatih TopuzASM
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