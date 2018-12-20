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Vali incelemelerde bulundu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, ilk ziyaretini Yerköy’e gerçekleştirdi.

Vali incelemelerde bulundu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, ilk ziyaretini Yerköy’e gerçekleştirdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Vali incelemelerde bulundu

Kaymakam Ali Ada’yı ziyaret eden Vali Çakır, daha sonra kaymakamlık toplantı salonunda daire amirleri, il genel meclis üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ile toplantı yaparak sorunlarını dinledi.

Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu’nu ziyaret eden Vali Çakır, belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi edindi.

Vali Çakır, İl Özel İdaresi tarafından asfalt çalışması yapılan yolda incelemede bulunarak, özel idare yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Kadir Çakır, Yerköy ziyareti kapsamında, Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattı Yerköy Şantiyesinde incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında ilgililerle görüştü. 

VALİ'NİN ÖZEL KONUĞU

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Nafi Güral'ın kızını ağırladı. NG Hotels & Resorts İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Vali Çakır’ı görevinde başarı dileyip, tebrik etti. 

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