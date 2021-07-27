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Vali ilçeleri gezdi

Yozgat Valisi Ziya Polat, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

27 Temmuz 2021 Salı 00:28
Vali ilçeleri gezdi

Vali Polat, Yozgat’ın Yerköy ilçesinden başladığı ziyaret turuna, Sorgun ve Saraykent ilçeleriyle devam etti. Vali Ziya Polat, Yerköy ilçesinde, Uluslararası E-88 Karayolu güzergahında bulunan Trafik Uygulama Noktasından sonra Yozgat Merkez Muslubelen Trafik Uygulama Noktasını ziyaret etti, güvenlik güçlerine kolaylıklar dileyip, sürücülere dönüş yolculuğunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Polat Yozgat’ın Sorgun ilçesinde vatandaşlarla çay içip, bir süre sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi. Sorgun’dan Yozgat’ın Saraykent ilçesine geçen Vali Polat burada da bazı ziyaretlerde bulunup, incelemeler yaptı. Saraykent ilçesinde giderken yol kenarında hasat yapan çiftçilerle sohbet eden Vali Polat, üreticilere bereketli kazançlar dileğinde bulundu. Yozgat Valisi Ziya Polat, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılarak, hizmete sunulan Saraykent Sultan Hanı Termal Otel'de incelemede bulundu. Polat, tesisin hizmete girmesi için yoğun gayret gösteren Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı'ya da teşekkür etti. 

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Vali Ilçeleri Gezdi
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