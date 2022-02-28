Vali ilçeleri gezdi

Vali Ziya Polat ilçe ziyaretleri kapsamında Kadışehri, Çekerek ve Aydıncık İlçelerini ziyaret etti. İlk olarak Kadışehri Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Yunus Polat ve ilçe kurum müdürlerinden ilçede yürütülen çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Polat ardından Çekerek İlçesine gitti. Çekerek ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulunan Vali Polat, ardından Aydıncık Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Mustafa Turan ve kurum müdürlerinden ilçedeki yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aydıncık Kültür Evi'ni de ziyaret eden ve ilçenin önemli değerlerinden olan, takı ve hediyelik eşya yapımında kullanılan Ametist taşı ve Aydıncık Heykel Atölyesi satış noktasında sergilenen ürünleri inceleyen Vali Polat, buradaki çalışmalar hakkında Nimet Türker ve Erol Gürgen'den bilgi aldı. Vali Polat, Aydıncık’a bağlı Kösrelik Köyünde ağaç dalları ve kütüklerden yaptığı eserlerle evini sanat atölyesine çeviren 65 yaşındaki Raşit Öztürk'ü de hanesinde ziyaret ederek, yaptığı güzel çalışmalardan dolayı kendisini tebrik etti. •Sümeyye İlhan•