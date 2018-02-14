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Vali Hilal’i ağırladı

SORGUN Umut Engelli Tekerlekli Basketbol takımı oyuncusu Hilal Eker, 19-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek A Bayanlar Basketbol Milli Takım Seçme Kampına katılmadan önce, takımın iç saha maçlarında Antrenörlüğünü üstlenen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti.

Vali Hilal’i ağırladı

SORGUN Umut Engelli Tekerlekli Basketbol takımı oyuncusu Hilal Eker, 19-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek A Bayanlar Basketbol Milli Takım Seçme Kampına katılmadan önce, takımın iç saha maçlarında Antrenörlüğünü üstlenen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Vali Hilal’i ağırladı

Türkiye genelinde 23 sporcunun davet edildiği milli takım seçmelerine katılacak olan Hilal Eker’i makamında misafir eden Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta pozitif ayrımcılık uygulanan guruplar arasında engellilerinde yer aldığını söyledi.
Sosyal devlet olma anlayışı gereği engelli vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlamak gerektiğini hatırlatan Vali Yurtnaç, “Onlara imkan vermeliyiz. İmkan verilmesi halinde neleri başarabileceklerinin en güzel örneklerinden bir tanesi Hilal kızımız” dedi.
Hilal’in Yozgat’taki başarısını milli takım seçmelerinde de göstereceğine inandığını vurgulayan Vali Yurtnaç, “Hilal’in bunu başarabileceğine yürekten inanıyorum. Kendisine seçmelerde başarılar diliyorum. Her zaman onların yanında ve destekçileri olduğumuzu unutmasınlar” diye konuştu.
Sporla hayata yeniden tutunduğunu ve basketbola başladığı günden bu yana hayallerinde milli takım olduğunu ifade eden Sorgun Sağlık Koleji öğrencisi ve Sorgun Umut Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu Hilal Eker ise, “Seçmelere çağırıldığımı öğrenince çok mutlu oldum. Sanki rüyada gibiyim. Sorgun’da başladığım basketbol serüvenimi inşallah Milli Takımla sürdürmek istiyorum. Seçmelerde elimden gelenin en iyisini yapıp takıma girmek istiyorum. A Milli Takıma seçilirsem en büyük hayalimden birini gerçekleştirmiş olacağım” ifadelerini kullandı.  

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