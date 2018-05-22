Vali GAMER’i tanıttı

Vali Kemal Yurtnaç, içerisinde 19 kurum ve 700 personel barındıran yeni Valilik binasının tanıtımını yaptı. Vali Yurtnaç, kurum içerisinde bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni basın mensuplarına tanıttı. İçişleri Bakanlığı’nın yeniden yapılanması kapsamında, GAMER’in devreye girdiğini belirten Vali Yurtnaç, bu merkezin doğal afetler, terör olayları, milli güvenliği tehdit eden gelişme ve olayların takibinin ve kurumlar arasında koordinasyonunun sağlanacağı bir merkez olduğunu ifade etti.

Vali Yurtnaç, odada bulunan bilişim teknolojileri ile tüm ilçelerle görüntülü, sesli bağlantı kurulabileceğini, ildeki tüm MOBESE kameralarının izlenebildiği gibi, okulların da takibinin yapılabildiğini, merkezde önemli toplantıların yapılabileceği, sağır oda diye tabir edilen toplantı alanlarının bulunduğunu anlattı. Vali Yurtnaç, “Güçlü ve büyük devletlerde olması gereken bir merkezdir burası. İnşallah hiçbir zaman doğal afet ve diğer hadiselerle karşılaşmayız ve ilçelerimizle hızlı ve sağlıklı koordinasyon için kullanırız” diye konuştu.

Vali Kemal Yurtnaç, basın mensuplarının görevlerini kolaylıkla yürütebilmesi için Basın İletişim Merkezi adıyla basın mensuplarına bir odanın tahsis edildiğini de aktardı. Vali Yurtnaç, binanın arşivinden asansör sistemine kadar her şeyin birinci sınıf kalitede yapıldığını vurgulayarak, “Burada hizmet kalitesi artacak, güleryüz artacak, verim artacak. Bizler burada geçiciyiz, kalıcı olan Yozgat halkıdır. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. Vali Yurtnaç binanın 300 kişilik konferans salonunu da gezdirdi.

Haber:Mustafa TEKER

