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Vali fotoğrafları inceledi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, gazetemiz Yazıişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya tarafından daha önce açılan sergilerde görücüye çıkan fotoğraflarını inceledi.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:50
Vali fotoğrafları inceledi

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyesi olan Çelikkaya, birisi Bursa’da olmak üzere çeşitli fotoğraf sergileri açıp, kurslar verdi. Çelikkaya, bu çalışmalarından arşivinde kalan fotoğraflarını gazetemiz bürosunda tasnifini yaptı. Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetemize yaptığı ziyaretinde Çelikkaya’nın fotoğraf arşivinde yer alan fotoğraf tablolarını inceleyip, bilgi aldı. Vali Polat, Türkiye’nin en güzel gün batımının izlenebildiği Yozgat’ta Fatih Tabiat Parkı Cevdet Dündar Göletiyle bütünleşen bir günbatımı fotoğrafını çok beğendi. Çelikkaya, bu fotoğrafı Vali Polat’a hediye etti.  

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Vali Fotoğrafları Inceledi
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