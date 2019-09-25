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Vali esnafı dinledi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır Ahilik kutlama programı sonrasında Yozgat ve ilçelerdeki esnaf temsilcileri ve oda başkanlarıyla görüştü.

Vali esnafı dinledi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır Ahilik kutlama programı sonrasında Yozgat ve ilçelerdeki esnaf temsilcileri ve oda başkanlarıyla görüştü.

25 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Vali esnafı dinledi

Yozgat Valisi Kadir Çakır, programın ardından ilçelerden gelen esnaf ve sanatkar temsilcileri, oda başkanları ve esnaflarla görüşerek sorun, talep ve isteklerini dinledi.
Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, ilçelerden gelen temsilcileri Vali Çakır’a tanıtarak faaliyet alanları hakkında bilgiler verdi. Vali Çakır da temsilcilerin işleri ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi alarak, Valilik olarak her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi. Latif Altın, ilçelerle devamlı istişareli çalıştıklarını ve ildeki tüm etkinlik ve faaliyetlere ilçelerdeki esnaf ve sanatkarı da dahil ettiklerini belirterek, “Tüm Yozgat’taki esnaf ve sanatkarın odası olmaya çalışıyor, o düşünceyle hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Vali Esnafı Dinledi
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