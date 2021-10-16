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Vali'den ilçe turu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yamaçlı Beldesinden başlattığı ziyaretlerini, Yenifakılı, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Sarıkaya ilçelerinde de sürdürdü.

16 Ekim 2021 Cumartesi 00:17
Vali'den ilçe turu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çandır  Kaymakamlığını ziyaret etti. Polat, Kaymakam Ramazan Cihangir'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra kaymakamlık, belediye ve diğer resmi kurumların hizmet vereceği Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile  Sarıkaya Kaymakamlığına atanan Samet Serin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Çayıralan ilçesini de ziyaret eden Vali Polat, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı, Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketini gezerek kadınlara işlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. Vali Polat, Yenifakılı İlçe Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundru, Sarıkaya ilçesinde de Belediye Başkanı Ömer Açıkel'in vefat eden babaannesi Meliha Açıkel için taziye ziyaretinde bulundu.

Son Güncelleme: 15.10.2021 17:22
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