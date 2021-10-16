Vali'den ilçe turu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çandır Kaymakamlığını ziyaret etti. Polat, Kaymakam Ramazan Cihangir'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra kaymakamlık, belediye ve diğer resmi kurumların hizmet vereceği Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Sarıkaya Kaymakamlığına atanan Samet Serin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Çayıralan ilçesini de ziyaret eden Vali Polat, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı, Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketini gezerek kadınlara işlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. Vali Polat, Yenifakılı İlçe Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundru, Sarıkaya ilçesinde de Belediye Başkanı Ömer Açıkel'in vefat eden babaannesi Meliha Açıkel için taziye ziyaretinde bulundu.