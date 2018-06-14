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Vali'den bayram mesajı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, ‘’Fahri Kainat Efendimiz'in; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olarak tavsif ettiği bir Ramazan ayını daha geride bırakıp bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazanda bir ay boyunca dayanışmayı, kaynaşmayı, cemaatle ibadet bereketini ve yardımlaşmayı hep birlikte yaşadık. Yozgat’ımızın ve tüm ülkemizin kutlu bir geleneği olarak mahallemizde, komşularımızla, kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle, soframızı paylaştık’’ dedi.

Vali'den bayram mesajı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, ‘’Fahri Kainat Efendimiz'in; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olarak tavsif ettiği bir Ramazan ayını daha geride bırakıp bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazanda bir ay boyunca dayanışmayı, kaynaşmayı, cemaatle ibadet bereketini ve yardımlaşmayı hep birlikte yaşadık. Yozgat’ımızın ve tüm ülkemizin kutlu bir geleneği olarak mahallemizde, komşularımızla, kardeşlerimizle, ihtiyaç sahipleriyle, soframızı paylaştık’’ dedi.

14 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Vali'den bayram mesajı

Vali Yurtnaç, Bayramların, Rabbimizin mahsusan müminlere genel olarak tüm insanlığa bir nimeti, hediyesi olmasının yanı sıra, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek, kardeşliğimizi yenilemek için önemli bir imkan olduğuna dikkat çekti. Yurtnaç, yaptığı yazılı açıklamasında ‘’İslam dünyasının tamamına bakılınca birlik ve beraberliğe olan ihtiyacın ne kadar açık olduğu görülür. Aynı kıbleye yönelen Müslümanlar, kalpleriyle, ruhlarıyla, tüm benlikleriyle, bayramın coşkusunu yaşıyor. Onların da coşkularını paylaşıyorum. Terörle mücadelemizde kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimiz, Ramazan ayında da şehitler verdi. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize, Allah’tan rahmet, yaralanan güvenlik görevlilerimize Rabbim’den acil şifalar diliyorum’’ görüşlerine yer verdi.
Vali Yurtnaç, Bayram münasebetiyle, komşularımızla, akrabalarımızla bayramlaşıp, çocuklara hediyeler vermemizi, yaşlıları, yolda kalmışları, garibanları, hastaları, ülkelerinden uzak kalmış mülteci olarak misafirimiz olan kardeşlerimizi unutmamamız gerektiğinin altını çizdi. ‘Özellikle şehit ve gazi yakınlarını ihmal etmeyelim’ diyen Vali Yurnaç, mesajını ‘’Yozgat’ımızın sıla özlemiyle bayram misafiri çok olmaktadır. Bu sebeple bayram yolculuğunda trafik kurallarına dikkat edelim hızdan, uykusuz yolculuktan uzak duralım. Sevinci acıya tahvil etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle, mesai arkadaşlarımın, Yozgatlı hemşerilerimizin, ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, bayramın tüm milletimize, ülkemize ve Yozgat’ımıza huzur, saadet ve selamet getirmesini dilerim’’ ifadeleriyle noktaladı.

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