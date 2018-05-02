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Vali'den 1 Mayıs mesajı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı...

Vali'den 1 Mayıs mesajı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı...

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Vali'den 1 Mayıs mesajı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle yayımladığı mesajında, ‘Memleketimizin kalkınmasında önemli rol oynayan, gelecek nesillerin refahı için emek veren işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik ediyorum. Mensubiyetimizle iftihar duyduğumuz medeniyetimiz işçinin ücretini alın teri kurumadan verin der. Bu anlayış çağları aşarak bugün de çalışanların hak ve hukukun gözetilmesi noktasında en temel bir düstur olarak güncelliğini korumaktadır’ dedi.
Vali Yurtnaç, ideolojik saplantıların tuzağına düşmeden, meselesi işçi hakkı olan, hakiki manasıyla emekçiyi gözeten, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla şartsız, ön yargısız çalışmak demokrasinin bir gereği olduğuna dikkat çekti. Vali Yurtnaç, ‘Bu itibarla işçilerimizin hakkının korunması amacıyla yapılacak her türlü samimi çalışmayı destekleyecek, işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar birlikte ülkemizin saadet ve selameti için çalışacağız. Dünyada dayanışma, birlik ve haksızlıklarla mücadele günü olarak bir bayram havasında kutlanan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün manasına ve ehemmiyetine uygun şekilde, bayram havasında kutlanmasını; işçilerin sorunlarının dile getirilmesine ve çözüm yollarına ışık tutulmasına vesile olması temennisiyle tüm çalışanlarımızı en samimi hissiyatımla selamlıyorum’ ifadelerini kullandı.
 

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