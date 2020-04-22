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Vali değerlendirme yaptı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, korona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı toplantıda genel değerlendirmelerde bulundu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 03:03
Vali değerlendirme yaptı

Video konferans şeklindeki toplantıya, İlçe Emniyet Müdürleri, İlçe Jandarma Komutanları, İlçe Sağlık Müdürleri ve Başhekimleri katıldı. Vali Kadir Çakır, Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri değerlendirme toplantısında, bilgi aldı. Kurumların çalışmalarını ve alınan tedbirleri yakından takip eden Vali Kadir Çakır, ilk olarak il ve ilçe emniyet müdürleri ile daha sonra il ve ilçe jandarma komutanları ile son olarak ise il ve ilçe sağlık müdürleri ve hastane başhekimleriyle bir araya geldi. Toplantılarda, kurumların Korona virüs ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakır, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, gerekse İçişleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelere hassasiyetle uyulması konusunda talimatlar verdi, vatandaşlara evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu süreçte mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan herkese teşekkür eden Vali Çakır, görevlerinde başarılar diledi.  

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Vali Değerlendirme Yaptı
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