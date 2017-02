Vali değerlendiriyor

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç bu maksatla önceki gün Sorgun’da muhtarlarla bir araya geldi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, ilçe kaymakamı, ilçe belediye başkanı ve il müdürlerinin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yurtnaç, yaklaşık 5 ay önce ilin, ilçelerin ve köylerin sorunlarını tespit etmek için tüm ilçeleri gezdiklerini söyledi.





HER AY BİR İLÇE

İlçedeki yöneticilerle ve muhtarlarla toplantılar yaptıklarını hatırlatan Vali Yurtnaç, “Yaptığımız toplantılarda alınan notlarımızı, sorunlarımızı kitapçık haline getirdik. Bu kitapçığı da kamu kurumlarına çalışmalarında bir rehber olsun diye dağıttık. Bizim yaptığımız bu çalışmadan sonra İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tüm ülke genelinde toplantılar yapılmasıyla alakalı talimat geldi. Toplantıların birinci etabında muhtarların ve il genel meclis üyelerinin taleplerini aldık. Tüm ilçelerimizde ki toplantıları bitirdikten sonra bir sonraki sene de bunların gerçekleşme oranını her ay bir ilçede toplanarak gözden geçirmek için toplantılar başlattık. Birinci toplantıda hep muhtarlarımız konuştu müdürlerimiz not aldı, şimdi her müdürlük teker teker çalışmaların durumu hakkında, gerçekleşme oranı hakkında bilgi verecek” dedi.





EL BİRLİĞİYLE OLACAK

‘Meselemiz buradaki hizmetleri el birliği ile yürütme meselesidir’ diyen Vali Yurtnaç, “Amacımız Yozgat’ı daha ileri seviyelere getirmek. Bunu da el birliği ile yapacağız. Biz burada yeni teklifler üreteceğiz, yeni projeler oluşturacağız. Yozgat’ı daha hareketli hale getireceğiz. Yozgat’ın 85 bin, Sorgun’un 50 binlik nüfusu ile 135 bin nüfusumuz var. Bu sayının 200 bine doğru yükselmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi Bozok Organize Sanayi Bölgesi. Çalışmalar son sürat devam ediyor ve yakın zamanda levhasını dikeceğiz” diye konuştu.





HAREKETLENECEK

Havaalanı projesinin 2017 yılı yatırım programına girdiğini hatırlatan Vali Yurtnaç,”Havaalanı, Bozok OSB ve Yozgat şehir içinde kalan 100. Yıl Küçük Sanayi Sitesine de buraya getirdiğimiz zaman bölgeye hareketlilik gelecektir. Diğer taraftan yine Çalatlı tarafına yapmayı düşündüğümüz gerek hayvan pazarı, gerek stadyum, gerek Tarım İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve deneme bahçeleri ve Bozok Üniversitesinin yapacağı birkaç eklenti ile bu bölgeyi hareketlendireceğiz. Bölgede bu işleri yapmak için oldukça elverişli bir arazi var. Bu konuda yatırımlar bu bölgeye yönlendiği zaman ilin genelinde hareketli bir ortam ortaya çıkmış olacak. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.





TERMAL VE SPOR