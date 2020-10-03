Vali Çayıralan’ı gezdi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, ilçe ziyaretleri kapsamında Çayıralan’a gitti. Vali Polat, esnafı ziyaret ederek korona virüs denetimi yaptı. Vatandaşlarla sohbet edip esnafı gezen Vali Polat, HES Uygulaması, Maske, Mesafe, Temizlik konularına hassasiyetle riayet eden esnafa teşekkür etti. Mahalle ve köy muhtarlarıyla gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Vali Ziya Polat, toplantıda muhtarların sorunları dinledi, taleplerini alındı. Vali Polat, Covıd-19 ile mücadelede sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerinin yanı sıra gayretlerinden dolayı muhtarlarımıza da teşekkür etti. Korona virüsle mücadelede büyük fedakârlıklarla çalışan sağlık çalışanlarını da unutmayan Vali Ziya Polat, ilçe programı kapsamında Çayıralan İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sağlık personeline teşekkür edip kolaylıklar diledi. Çayıralan ilçe ziyareti kapsamında kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret eden Vali Ziya Polat, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ömer Codar'dan brifing alıp, kurumları gezerek korona virüs denetiminde bulundu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti.

ŞEHİT AİLESİNİ UNUTMADI

Vali Polat, ziyaret ettiği her ilçede olduğu gibi Çayıralan’da da şehit ailelerini unutmadı. 1993 yılında Bingöl'de şehit olan P. Er İsmail Genç'in Çayıralan Çokradan Mahallesinde oturan ailesini ziyaret eden Vali Ziya Polat, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.