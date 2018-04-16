VALi ÇALIŞTAYA KATILDI

Yerel düzeyde gerçekleştirilen çalışmaların devamı niteliğindeki toplantıda, yerel paydaşların görüş ve önerilerinin alındı. Vali, Belediye Başkanları, rektörler, meslek örgütleri başkanları katıldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye’de 1963 yılından itibaren planlı kalkınma yolunu tercih ettiğini, bugüne kadar 10 ayrı plan yapıldığını hatırlattı. Vali Yurtnaç, ‘’Şimdi de 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek 11. Kalkınma planını yapmak üzere Nevşehir de, Kalkınma Bakanımızın başkanlığında bölgesel bir toplantı gerçekleştirdik. Bugüne kadar yapılan planların temel özelliği, merkeziyetçi bir yaklaşımla kalkınmayı sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Bizim niyetimiz 11. Kalkınma planı ve Cumhurbaşkanlığı sistemi ile beraber yereli ve yerinden yönetim kuruluşlarını öne çıkarmak olacaktır. Daha hızlı daha az maliyetli ve yereli yönetime katarak kalkınmayı gerçekleştirmek olmalıdır’’ dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Nevşehir’de bazi ziyaretlerde de bulundu. Vali Yurtnaç, Ürgüp ilçesinde Kamerun’dan gelen 6 çocuklu bir aileyi de ziyaret etti. Ürgüplüler, mobilyacılık yapan Muhammed ve ailesine kucak açarak güzel bir insanlık örneği gösterdiğini belirten Vali Yurtnaç, aile ile ilgilenen Ürgüplü turizmci Ersoy Tan’ın hareketinin, bu örnek davranışta büyük pay sahibi olarak takdire şayan olduğuna dikkat çekti. Vali Yurtnaç, ‘Bizim milletimiz tarihte de bugün de aynı refleksle hayata devam ediyor’ diye konuştu