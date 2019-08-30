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Vali Çakır’ın konukları

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Anayasa Mahkemesi eski ve yeni Başkanları ile birlikte Aksaray Valisi’ni ağırladı.

Vali Çakır’ın konukları

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Anayasa Mahkemesi eski ve yeni Başkanları ile birlikte Aksaray Valisi’ni ağırladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Vali Çakır’ın konukları

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Yozgat’a gelen Anayasa Mahkemesi eski Başkanlarından Mustafa Bumin, Vali Kadir Çakır’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Çakır, Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Mustafa Bumin’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle Yozgat’a gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Vali Kadir Çakır’ı da ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Arslan, Vali Çakır ile bir süre sohbet etti. Vali Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Yozgatspor-Aksaray Belediyespor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını izlemek üzere gelen Aksaray Valisi Ali Mantı, Vali Kadir Çakır’ı ziyaret etti. Vali Çakır ile bir süre sohbet eden Vali Mantı, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Çakır ile birlikte Bozok Stadında oynanan maçı takip etti. 

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