Vali Çakır’dan ziyaret

Yozgat Valisi Kadir, beraberinde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ferhat Açıkgöz ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Yozgat Valisi Kadir Çakır ile Yozgat’taki yatırım ve projeler konuşuldu. Yozgat’taki tarihi bina ve mekanların yeniden şehir hayatına kazandırılması, Karayolları tarafından yürütülen işler, Spor Vadisi projesinin ikinci etabı ve mevcut durumu, restorasyona alınan tarihi köprüler ve turizme kazandırılması planlanan alanlarla ilgili sohbet gerçekleşti. Yerel basını düzenli olarak takip ettiğini söyleyen Kadir Çakır, Yozgat ile ilgili her konuda basının üzerine düşeni yapması gerektiğini ve eleştiriye açık olduklarını da ifade etti.

