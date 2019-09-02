Vali Çakır’dan Resepsiyon

Resepsiyona il protokolü, şehit yakınları, gazi ve aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Kadir Çakır, resepsiyonda yaptığı konuşmada, “36 Ağustos atalarımızın Anadolu’ya girdiği tarih, 30 Ağustos ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yurdumuzun düşmanlardan temizlediği tarih. Büyük bir milletiz ve bu büyük sorumluluk bilincinde çocuklarımızı, gençlerimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Ulusların en büyük zenginliği tarih ve insan zenginliğidir. Bu vatanı bizlere emanet eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmanın ardından Vali Kadir Çakır, resepsiyona katılan misafirlerin masalarını tek tek gezerek sohbet etti.