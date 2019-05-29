Vali Çakır’dan destek

Vali Çakır, toplumda farkındalık yaratmayı hedefleyen projelere her zaman destek olmaya hazır olduklarını dile getirdi. Kurum olarak yürüttükleri projelerin detaylarını Vali Çakır ile paylaşan Tekin, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ‘enerjimizi paylaşarak çoğaltalım’ sloganı ile Ağustos 2017’de başlattıkları Askıda Ekmek Projesi’nin Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam 500 noktaya ulaştığı anlattı. Şu ana kadar dağıtılan ekmek sayısının 860 bin 550’yi aştığını kaydetti. Tekin, “Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alma hedefi ile geçen yıl ‘Askıda Ekmek Futbol Turnuvası’nı da başlattık. Kamu ve özel kurum çalışanlarının turnuva ile projemiz daha geniş kitlelere ulaştı. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz turnuvamız Sivas, Tokat ve Yozgat’taki birçok kurum katılacak. İl şampiyonları belli olduktan sonra iller arası müsabakalar da düzenlenecek” dedi.