VALi ÇAKIR, YATIRIMCILARLA TANIŞTI

Vali Çakır, Yozgat’ın ivme kazanma noktasına geldiğini belirterek, “Hiçbir zaman olumsuz düşünmeyeceğiz. Yozgat OSB’de birçok firma var ve sizlerin birbirine kenetlenmesi lazım. Çevre illerimizdeki ve büyük illerdeki iş adamları ile görüşmeler yaparak, daha da ileriye gitmek için çalışmalıyız. İkili ilişkilerimizi kuvvetli tutmamız gerekiyor. İşimizi de sağlam yapmalıyız. Amacımız memleketimize her alanda faydalı olmak. Bu ruh ve düşünceyle çalışmamız lazım” dedi.

Temelleri sağlam atılan işlerin geleceğinin iyi olacağını ifade eden Vali Çakır, “Önceliğimiz eğitim ve üretim olacak. Çocuklarımızı iyi eğitmeli, iyi yetiştirmeliyiz. Vatana, millete, insanlığa faydalı, üretken insanlar olmaları için gayret göstermeliyiz. Üretime de her zaman ağırlık vermeliyiz” diye konuştu.

Vali Çakır, yatırımcılara kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, onlara yardımcı olmanın kendilerinin görevi olduğunu sözlerine ekledi.