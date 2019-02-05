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Vali Çakır sevinemedi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, göreve başladıktan sonra ilk kez izlemek için gittiği maçta galibiyet sevincini yaşayamadı.

Vali Çakır sevinemedi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, göreve başladıktan sonra ilk kez izlemek için gittiği maçta galibiyet sevincini yaşayamadı.

05 Şubat 2019 Salı 07:00
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Vali Çakır sevinemedi

Vali kadir Çakır, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4’üncü Grupta mücadele eden Yozgatspor’un Çarşambaspor ile oynadığı karşılaşmayı izledi. Stada geldiğinde Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın hediye ettiği Yozgatspor atkısını takıp, maçı ilgiyle takip eden Vali Çakır, maçın 3-1 konuk ekibin galibiyeti ile tamamlaması nedeniyle sahadan üzgün ayrılanlar arasında yer aldı. 

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