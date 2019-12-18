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Vali Çakır, otelciliği gezdi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, turizm alanında kalifiye eleman yetiştiren Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Vali Çakır, otelciliği gezdi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, turizm alanında kalifiye eleman yetiştiren Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

18 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Vali Çakır, otelciliği gezdi

Öğrencilerin yaptığı yiyecek, servis ve sunumları oldukça beğenen Vali Çakır, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Güzel bir okulda ve alanda eğitim gördüklerini belirten Vali Çakır, öğrencilere yaptıkları, yapacakları işe her zaman sahip çıkmaları tavsiyesinde bulunarak eğitim ve iş hayatlarında başarılar diledi. Vali Kadir Çakır, otel olarak da hizmet veren okuldaki odaları dolaşarak, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Okul Müdür Yardımcısı Osman Seleç’ten bilgi aldı.

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