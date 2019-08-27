Vali Çakır, Mesaj Yayınladı

Vali Çakır, mesajında 'Şehitlik mertebesine erişen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülmekte olan Pençe-3 harekatında, güvenlik güçlerimizle hain terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan hemşehrimiz Uzm.Çvş. Yunus Şahin, yine aynı çatışmada şehit olan Uzm.Çvş. Üzeyir Aslan ve Söz. Er Durdu Oğuzhan Yılmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Aziz Milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum' dedi.