Vali Çakır ilçeleri gezdi

Kadışehri ilçesinde Kabalı köyünde bulunan meyvecilik tesislerini gezen vali çakır, üretim hakkında bilgi aldı. Vali Çakır, Türkiye’nin en büyük 9’uncu barajı olan Çekerek Barajında da incelemelerde bulundu. Vali Çakır, baraj, ilçe ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Evren Çakır ve Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’dan bilgi aldı. Vali Çakır, Yozgat’ın doğal güzelliklerinden olan, turistleri bekleyen Kazankaya Kanyonunu gezip, bilgi aldı.