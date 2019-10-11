Vali Çakır, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Vali Çakır Kadışehri ilçesinde kaymakamlığını ziyaret etti, Kaymakam Fikret Dağ’dan ilçe ve ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra ilçe esnafını ziyaret eden Vali Çakır, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Vali Çakır, kurum amirinin de katılımı ile Çekerek ilçesinde düzenlenen Muhtarlar toplatışına başkanlık etti. Toplantıda, İlçe ve köylerdeki sorunların yerinde tespit edilip, çözüme kavuşturulması amacıyla başlatılan muhtarlar toplantısı, Çekerek Hükümet Konağı salonunda yapıldı. Muhtarlar toplantıda sorumluluk alanlarındaki sorun ve talepler iletildi. Vali Çakır, sorun ve taleplerin bir an önce çözüme kavuşturulması için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.