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Vali Çakır, iftarlara katıldı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile belediye tarafından düzenlenen iftar programlarına katıldı.

Vali Çakır, iftarlara katıldı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile belediye tarafından düzenlenen iftar programlarına katıldı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Vali Çakır, iftarlara katıldı

Şehit Aileleri ve Gazilere yönelik düzenlenen iftar programında katılan Vali Kadir Çakır, her zaman şehit ve gazi aileleri ile gazilerin emrinde olduklarını söyledi. Yozgat'ın, en çok şehit veren illerin başında geldiğini aktaran Çakır, "Canımız gittiği için belki üzülüyoruz ama baktığımız zaman evlatlarımız şehitlik mertebesine ulaşıyor. Devlet olarak, millet olarak her zaman bizler sizlerin hem yanınızdayız hem de emrinizdeyiz. Şehitlerimizin aileleri bizim ailemiz, çocukları bizim çocuklarımız. Allah hepinizden razı olsun. Ben şehitlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabır ve başsağlığı, gazilerimize hayırlı uzun ömür ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah hepimizi şehitlerimizin şefaatine nail eylesin, birliğimizi, dirliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin" dedi. 
Konuşmanın ardından, Vali Kadir Çakır ve eşi Nalan Çakır, masaları tek tek gezerek şehit aileleri ile yakından ilgilenip bir süre sohbet etti.  İftar programına, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, protokol üyeleri ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.
BELEDİYENİN PROGRAMI
Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediyesi tarafından organize edilen iftar programında vatandaşlarla iftar açtı.  Yozgat Belediyesi Hal Binasında yapılan iftar programına katılan Vali Çakır ve Belediye Başkanı Celal Köse, iftar öncesi vatandaşlara yemek dağıttı.  Belediye Başkanı Köse ile masaları dolaşan Vali Çakır, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Çakır ve Köse, iftar sonrası Aynalı Kahvede vatandaşlarla çay içti.

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