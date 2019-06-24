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Vali Çakır ESK’yı gezdi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Et ve Süt Kurumu’nda incelemede bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çakır ESK’yı gezdi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Et ve Süt Kurumu’nda incelemede bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Vali Çakır ESK’yı gezdi

Tesisi gezen Vali Kadir Çakır, kurum yetkililerinden kurumun işlem ve işleyişi hakkında bilgi edindi. Yozgat Et ve Süt Kurumu’nun günlük 100 Büyükbaş Kesim Kapasitesinin bulunduğu, bununla birlikte günlük 300 küçükbaş hayvan kesimi yapıldığı kaydedildi. Yozgat ile birlikte Amasya, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Sinop, Sivas ve Kayseri bölgelerine de hizmet veren kurumun, bölgeden aldığı sığır ve koyunları keserek ürettiği etleri karkas ve kemiksiz olarak veya et ürünleri şeklinde değerlendirdiği ifade edildi. 

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