Vali Boğazlıyan’ı gezdi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, göreve geldikten sonra başlattığı ilçe ziyaretlerini, Boğazlıyan ilçesine gerçekleştirdiği programla sürdürdü. Boğazlıyan İlçesinde incelemelerde bulunan Vali Ziya Polat, vatandaşlarla sohbet edip, esnafı ziyaret etti. Vali Polat, ilçe esnafına maske mesafe ve temizlik kurallarına mutlak riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Vali Polat, 2016 yılında Tunceli Pülümür’de terör örgütünün tuzakladığı patlayıcı maddenin infilakı sonucu şehit olan jandarma Uzman Onbaşı Lokman Dargın’ın Boğazlıyan ilçesindeki ailesini de ziyaret edip, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabır diledi.Vali Polat, belediye ve kaymakamlığı ziyaret etti, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Fatih Okumuş ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar’dan bilgi aldı. Valimiz Polat, Boğazlıyan Devlet Hastanesini ziyaretinde vatandaşlarla sohbet edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Polat, maske, mesafe, temizlik konusunda uyarılarda bulundu, bu süreçte özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür etti.