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Vali bilgi aldı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Bozok Üniversitesi yerleşkesini gezerek, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’dan bilgi aldı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 00:45
Vali bilgi aldı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesini ziyaret edip, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’dan bilgi aldı.
Ankara Mamak İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Yozgat’a Vali olarak atanan Vali Ziya Polat,  Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ’a iade-i ziyarette bulundu.
Vali Polat'ın kendilerini ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Vali Polat’a üniversitenin fiziki durumu, teknik altyapısı, öğretim kadrosu, akademik bölümleri, sosyal imkanlar, ulaşım ve barınma olanakları hakkında bilgi verdi.

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Vali Bilgi Aldı
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