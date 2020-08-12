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Vali bey Yerköy’ü tanıdı

Yozgat Valisi Ziya Polat, göreve başladıktan sonra başlattığı ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak Yerköy ilçesine giden Vali Polat, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu, sokakta karşılaştığı esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü sohbetler yaptı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:45
Vali bey Yerköy’ü tanıdı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, İlçe ziyaretleri kapsamında Yerköy ilçesini de ziyaret edip, çeşitli temaslarda bulundu, incelemeler yaptı. Vali Polat, Yerköy ilçesinde yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Mustafa Karaca ve Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’dan bilgi aldı. İnandık Barajı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Polat, barajın 31.1 milyon metre küp su tutma kapasitesine sahip olacağını belirterek, tamamlandığı zaman 2 bin 875 hektar tarım arazisini sulayacağını söyledi. Daha sonra Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattı Yerköy şantiyesine geçen Vali Polat,  incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Polat, hızlı trenin önemli bir yatırım olduğunu belirterek, ilimize büyük katkı sağlayacağını kaydetti. 
ŞEHİT AİLESİ 
Vali Ziya Polat, 2004 yılında Hakkâri’de mayın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Asteğmen Süleyman Şahin'in Yerköy'de oturan ailesini ziyaret ederek şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi. İlçe esnafını da ziyaret eden Vali ziya Polat, vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet etti. Vali Polat, ilçe halkına maske mesafe ve temizlik kurallarına mutlak riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. 

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Vali Bey Yerköy’ü Tanıdı
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