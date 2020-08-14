VALi BEY BELGELEDi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu, ardından Ahlatcı Metal Rafineriyi gezerek, bilgi alırken üretilen malların cep telefonu ile fotoğraflarını çekti. Yozgat Valisi Ziya Polat, beraberindeki heyet ile birlikte Ahlatcı Metal Rafineriyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Yozgat Valisi Ziya Polat ve beraberindeki heyete altın rafinerisi hakkında bilgi verdi. Altının nasıl işlenip, hazırlandığını yakından gören Vali Ziya Polat, altınları yakından inceledi, cep telefonu ile çekim yaptı.