Vali Besicilerle buluştu

Vali Kadir Çakır, besicilere hayvan borsası ve hayvan hastanesi müjdesini de verdi. Vali Çakır, içerisinde veteriner hekim, laboratuvar, kesimhane, hayvan hanı, 12 bin metrekare padokların bulunduğunu, 2 bin hayvanın aynı anda alınabildiğini, 500 metrekare karantina alanının bulunduğu modern bir hayvan borsası ve hayvan hastanesi kurulacağını söyledi. Yer tespitinin yapıldığını belirten Vali Çakır, “İlimize ve sizlere yakışır, güzel, kapsamlı bir hayvan borsası yapacağız. Yer tespitini yaptık. Projesi ve parası hazır... Sizler müsterih olun. Bu güzel tesisi ilimize kazandıracağız” dedi.

Yeni bir hayvan borsasına kavuşacakları için oldukça sevindiklerini dile getiren besiciler, Vali Kadir Çakır ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.