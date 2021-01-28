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VALi, BAYRAK HEDiYE ETTi

Yozgat Valisi Ziya Polat, aydınlatma direğine dolanan Türk bayrağını düzeltmek için uğraşan yaşlı vatandaşı evinde ziyaret edip, bayrak hediye etti.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:18
VALi, BAYRAK HEDiYE ETTi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte, aydınlatma direğine dolanan Türk bayrağını şemsiyesiyle düzeltmeye çalışan 75 yaşındaki Şeref Altın'ı evinde ziyaret ederek, bayrak hediye etti. Ziyarette, Altın ile sohbet eden Vali Polat, ‘’Sizin gibi vatana, bayrağa sevdalı büyüklerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Sizin yetiştirdiğiniz nesiller de böyledir inşallah. Bu davranışınız bizi mutlu etti’’ dedi. Vali Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, Altın'a Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti.  Polat, ayrıca Altın'ı valiliğe kahve içmeye davet etti. Altın da 33 yıl Almanya'da yaşadığını emekli olduktan sonra vatan ve bayrak hasretiyle memleketine döndüğünü söyledi.  O gün doktora gitmek için evden çıktığını anlatan Altın, "Yolda giderken aydınlatma direğine dolanmış bayrak dikkatimi çekti. Elimdeki şemsiye ile açmak için uzun süre uğraştım, boyum yetişmediği için açamadım, doktora da gecikmemek için yoluma devam ettim" diye konuştu. Altın, doktordan dönüşte bayrağı açmak için tekrar çabaladığını belirterek, "Şemsiye ile bayrağı açmak için uğraştım ama açamadım. Yanımdan geçen daha uzun boylu vatandaş, 'Amca, yardım edeyim mi?' dedi. Şemsiyeyi ona verdim, bayrak açıldıktan sonra evime gittim. Yurt dışında yıllarca vatan ve bayrak hasreti çektim. Bu nedenle bayrağın orada katlı kalmasından rahatsız oldum’’ ifadelerini kullandı. Bayrağı düzeltme çabasının polis tarafından kaydedildiğinden ve sosyal medyada yayınlandığından haberinin olmadığını dile getiren Altın, vali ve belediye başkanının ziyareti dolayısıyla mutluluk duyduğunu anlattı. Altın'ın, Karatepe Mahallesi Fuar Caddesi'nde kaldırımda yürüdüğü sırada aydınlatma direğine dolandığını fark ettiği bayrağı düzeltme mücadelesi güvenlik kameralarına yansımıştı.

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ValiBAYRAK HEDiYE ETTi
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