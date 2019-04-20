Vali başkanları ağırladı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öcal, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur ve Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü Vali Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti. Başkanlar, Vali Çakır’a ilçe ve beldeleri ile birlikte yapacakları çalışmalar, projeleri konularında da bilgi verdi.



