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Vali başkanları ağırladı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilerek göreve başlayan ilçe ve belde belediye başkanlarını ağırladı.

Vali başkanları ağırladı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilerek göreve başlayan ilçe ve belde belediye başkanlarını ağırladı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Vali başkanları ağırladı

 Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öcal, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur ve Gülşehri Belediye Başkanı Ali Ünlü Vali Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti. Başkanlar, Vali Çakır’a ilçe ve beldeleri ile birlikte yapacakları çalışmalar, projeleri konularında da bilgi verdi.

 

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