Vali Balcı, incelemelerde bulundu

Balcı, Tokat’ta Zile, Maşat ve Reşadiye ovaları olmak üzere 250 bin, toplamda ise 660 bin dönüm araziyi sulayacak, 1 milyar 300 milyon metreküp su tutma kapasitesi olan Çekerek Barajını gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ozan Balcı, “Ülkemiz adına gurur verici bir çalışma. Memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Çekerek barajından Zile ovasını sulayacak olan 25 metreküp su alma kapasitesine sahip kapalı sistem boruları hakkında da bilgi alan Vali Balcı, 200 bin dönüm alanın sulanması ile Zile tarihindeki görkemli günlerine döneceğini söyledi. Tokat Valisi Balcı, yapımı devam eden Çekerek Barajı sulama tünellerinde de incelemelerde bulundu. Balcı, 3.8 metre çapında 3 bin 500 metre uzunluğunda yapılan tünellerden geçecek sularla üreticilerin gelirinin artacağının altını çizdi.