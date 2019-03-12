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Vali adaylarla buluştu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, il merkezinde Belediye Başkanlığı seçimine katılan, 6 adayla valilik makamında bir araya geldi.  

Vali adaylarla buluştu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, il merkezinde Belediye Başkanlığı seçimine katılan, 6 adayla valilik makamında bir araya geldi.  

12 Mart 2019 Salı 00:00
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Vali adaylarla buluştu

Ak Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse, MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Metin Özışık, Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan ve Bağımsız Belediye Başkan Adayları Kazım Arslan ile Bekir Korkmaz’ın katıldığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Adaylarla bir süre sohbet eden Vali Çakır, Yozgat’ta yerel seçim çalışmalarının olumlu bir ortamda geçmesinden duyduğu memnuniyeti, seçim faaliyetlerinin güvenli bir şekilde olaysız tamamlanmasına ilişkin temennisini dile getirdi. Toplantıda, Belediye Başkan adayları Yozgat’taki partilerinin seçim çalışmaları konusunda Vali Çakır’ı bilgilendirdi. 

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