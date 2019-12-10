Vakıftan yardım

Vakfın Üniversite Teşkilatının yapmış olduğu program, gençlerin yardımlaşma konusunda duyarlılık sahibi olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir bardak çay parasının toplanıp, bir araya geldiğinde bir ailenin ihtiyacının karşılandığı çocukların mutlu olduğunu görmenin sevinci yaşandı. Birlik Vakfı Yozgat İl Şube Başkanı Avukat Harun Caner, sosyal yardımlaşma farkındalık etkinliği ile ilgili olarak, ‘’Komşusu açken tok yatan bizden değildir hadis-i şerifinin anlam ve manasını benimseyen genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bir toplumda ne kadar çok yardımlaşma ve dayanışma varsa o kadar çok huzur, barış ve kardeşlik hakim olur. Bizler Birlik Vakfı olarak bu tür faaliyetleri destekliyor ve devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.