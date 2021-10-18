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Vakıf’tan İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepki

Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul Şehir Hatları Ticaret AŞ arasında İstanbul Adalar Gençlik Merkezi için 2018 yılında imzalanan 10 yıllık kira sözleşmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuka aykırı olarak tek taraflı feshedildiği ileri sürüldü.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:24
Vakıf’tan İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepki

Türkiye Gençlik Vakıfları Yozgat temsilcileri tarafından Çapanoğlu Büyük Cami avlusunda gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında, binanın yine hukuksuz olarak işgal edilip, zabıtaların vakfa ait olan eşyaları gasp edip, vakıf üyelerinin de darp edildiği ileri sürüldü. Basın açıklamasında, ‘’Altını çizerek belirtelim ki, bırakın tahliye kararını TÜGVA’ya açılmış hiçbir tahliye davası bulunmamaktadır. Gelinen son süreçte, yasal mercilerin vakfımızı haklı bulmasıyla birlikte organize bir şekilde iftira ve linç kampanyası başlatılmıştır’’ denildi.

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