Vakıftan destek

BİRLİK Vakfı Yozgat Şube Başkanı Doç. Dr. Fahri Seker, Ayasofya’nın, bakanlar kurulu kararı ile 1934’te ibadete kapatılarak, 1 Şubat 1935’te müze olarak yerli ve yabancıların ziyaretine açıldığını hatırlattı, yeniden ibadete açılmasını istedi. Seker, Ayasofya’nın mülkiyetinin İstanbul’un fethiyle Fatih Sultan Mehmet Hana geçip, camiye çevrildiğini bildirdi. Seker, ‘’Ayasofya fethin olduğu kadar bağımsızlığımızın ve bu topraklardaki varlığımızın mührüdür. Ayasofya, 1453’ten 1934’e kadar İstanbul’umuzun, ulu ve baş camisidir. İslam mabedidir. Ayasofya'nın açılması İstanbul'un yeniden Fethi kadar anlamlı olacaktır’’ dedi. Seker, Birlik Vakfı Yozgat Şubesi olarak, diğer Sivil Toplum kuruluşlarıyla birlikte, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, milletimize büyük coşku yaşatacak olan Ayasofya Camisi’nin, ibadete açılma çalışmalarını desteklediklerini bildirdi.