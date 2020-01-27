Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
122142
ALTIN
302.177
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7719
EURO
6.5530

Vakıflar Temel Taşımızdır

YOZGAT Mimar Mühendisler Gurubu İl Temsilcisi Abdullah Doğan, kısa adı BİSAV olan Bilim ve Sanat Vakfı’na, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmasına tepki gösterdi.

Vakıflar Temel Taşımızdır

YOZGAT Mimar Mühendisler Gurubu İl Temsilcisi Abdullah Doğan, kısa adı BİSAV olan Bilim ve Sanat Vakfı’na, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmasına tepki gösterdi.

27 Ocak 2020 Pazartesi 03:15
Vakıflar Temel Taşımızdır

Doğan yaptığı yazılı açıklamasında, ‘’Asırlar boyunca dünyanın her tarafında ihtiyaç sahiplerine yardım götürülmesi, medeniyet değerlerimizin önemli ölçüde dünyaya yayılması, dini ve ırkı ne olursa olsun mazlumlara sahip çıkılması vakıflarımıza olan güven sayesinde olmuştur’’ dedi. Doğan, ülkemizde Vakıfların tarih boyunca önemli görevler ifa ederek, Vakıf olmaları sebebiyle halkın gönlünde hassas bir güvene sahip olduklarını hatırlattı. Doğan, ‘’Son günlerde Bilim ve Sanat Vakfı’na karşı her hangi kanuni bir karar, takibat yapılmamışken, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sadece YÖK kanunu gerekçe gösterilerek el konulmuş olmasını, Mimar ve Mühendisler Grubu olarak doğru bulmuyoruz. Bu fiili durumun toplum nezdinde Vakıf müessesemize karşı bir güven zedelenmesine sebebiyet vereceğinden endişe etmekteyiz’’ diye konuştu. Doğan, faaliyeti süresince yüzlerce okuyan, yazan, düşünce üreten insanın hamiliğini yapmış olan bir kurumun kapatılmasının bu ülkenin entelektüel insan kaynağını yok etmek olacağına dikkat çekti. Doğan, ‘’BİSAV’a yapılan bu fiili durumun tekrar gözden geçirilmesi, ilgili kanun maddesinin Vakıf müessesesine zarar vermeyecek şekilde Meclis tarafından tekrar ele alınarak, düzeltilmesi gerektiği inancındayız’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Vakıflar Temel Taşımızdır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GENÇLER SINIRLARI AŞTI
GENÇLER SINIRLARI AŞTI
GELENEK YAŞATILIYOR
GELENEK YAŞATILIYOR
HAYVANLARI SAHiPLENDi
HAYVANLARI SAHiPLENDi
Ekipler Deprem Bölgesine sevekildi
Ekipler Deprem Bölgesine sevekildi
Doğaya yem bırakıldı
Doğaya yem bırakıldı
MERKEZLER CIVIL CIVIL
MERKEZLER CIVIL CIVIL
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim