Vakıflar Temel Taşımızdır

Doğan yaptığı yazılı açıklamasında, ‘’Asırlar boyunca dünyanın her tarafında ihtiyaç sahiplerine yardım götürülmesi, medeniyet değerlerimizin önemli ölçüde dünyaya yayılması, dini ve ırkı ne olursa olsun mazlumlara sahip çıkılması vakıflarımıza olan güven sayesinde olmuştur’’ dedi. Doğan, ülkemizde Vakıfların tarih boyunca önemli görevler ifa ederek, Vakıf olmaları sebebiyle halkın gönlünde hassas bir güvene sahip olduklarını hatırlattı. Doğan, ‘’Son günlerde Bilim ve Sanat Vakfı’na karşı her hangi kanuni bir karar, takibat yapılmamışken, Vakıflar Genel Müdürlüğünce sadece YÖK kanunu gerekçe gösterilerek el konulmuş olmasını, Mimar ve Mühendisler Grubu olarak doğru bulmuyoruz. Bu fiili durumun toplum nezdinde Vakıf müessesemize karşı bir güven zedelenmesine sebebiyet vereceğinden endişe etmekteyiz’’ diye konuştu. Doğan, faaliyeti süresince yüzlerce okuyan, yazan, düşünce üreten insanın hamiliğini yapmış olan bir kurumun kapatılmasının bu ülkenin entelektüel insan kaynağını yok etmek olacağına dikkat çekti. Doğan, ‘’BİSAV’a yapılan bu fiili durumun tekrar gözden geçirilmesi, ilgili kanun maddesinin Vakıf müessesesine zarar vermeyecek şekilde Meclis tarafından tekrar ele alınarak, düzeltilmesi gerektiği inancındayız’’ ifadelerini kullandı.